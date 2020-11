Österreich und Nachbarn im Osten für offene Grenzen

Österreich, die Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn wollen in der zweiten Corona-Welle die Grenzen offen lassen. Darüber waren sich Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) und seine Kollegen bei einem virtuellen Treffen am Freitag laut Aussendung einig. Man müsse alles daran setzen „die Wirtschaft zu schützen, so gut es der Schutz der Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger zulässt“, so Schallenberg.