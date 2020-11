Golfprofi Sepp Straka rangiert beim 7-Millionen-Dollar-Turnier der PGA-Tour in Houston nach einer 69er-Runde (1 unter Par) am Freitag weiterhin im erweiterten Spitzenfeld. Der Wahl-Amerikaner hielt beim Gesamtscore von drei Schlägen unter Par. Im Vorjahr war Straka in Houston Vierter geworden. Zahlreiche Spieler hatten die zweite Runde noch nicht beendet.