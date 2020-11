Extrem seltener pinker Diamant in Genf versteigert

Hier zählen äußere und innere Werte gleichermaßen: Ein extrem seltener pinker Diamant wird am Mittwoch vom Auktionshaus Sotheby‘s in Genf versteigert. Es ist der größte Diamant, der laut dem Auktionshaus in seiner Kategorie - „apart-lebendiges lila-pink“ - jemals unter den Hammer kam. Der Wert des 14,83 Karat-Schmuckstücks mit dem Namen „Der Geist der Rose“ beträgt demnach zwischen 19 und 32 Millionen Euro.