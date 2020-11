Köln weiter sieglos - Bremen spielte zum 4. Mal in Folge 1:1

Der 1. FC Köln hat seine Sieglosserie wieder nicht stoppen können. In einem schwachen Freitagspiel zum Auftakt der 7. Runde der deutschen Fußball-Bundesliga trennten sich die Kölner auswärts vom SV Werder Bremen mit 1:1 (0:0). Nach einem Eigentor durch Werder-Kapitän Niklas Moisander (67.) konnte Leonardo Bittencourt (82.) den Bremern per Elfmeter noch einen Punkt und das vierte 1:1 in Folge retten. Die Kölner warten nun saisonübergreifend seit 17 Spielen auf einen Sieg.