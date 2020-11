Nizza erinnert am Samstag an drei Anschlagsopfer

In der südfranzösischen Küstenstadt Nizza wird am Samstag der drei Todesopfer des Anschlags in einer Kirche vor gut einer Woche gedacht. Zu der nationalen Trauerfeier wird auch Frankreichs Regierungschef Jean Castex erwartet. Die Familien der drei Getöteten sind ebenfalls eingeladen. Seit dem mutmaßlich islamistischen Anschlag gilt in Frankreich die höchste Terror-Warnstufe.