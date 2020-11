Mutmaßlicher Täter nach Bluttat in Klagenfurt festgenommen

Ein Salzburger ist am Freitag tot in einer Wohnung in Klagenfurt aufgefunden worden, nachdem er zwei Tage abgängig war. Er dürfte von einem Kärntner erschossen worden sein, teilte die Staatsanwaltschaft auf APA-Anfrage am Samstag mit. Der mutmaßliche Täter ist in Untersuchungshaft. Über den genauen Tathergang und das Motiv gab es noch keine Informationen, die Staatsanwaltschaft ging aber von „einer vorsätzlichen Tat“ aus, hieß es.