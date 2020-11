Nach Terroranschlag in Wien: Debatte über Sicherungshaft

Am Freitag hat ÖVP-Kultusministerin Susanne Raab zwei Moscheen schließen lassen. Warum erst jetzt, obwohl bekannt war, dass in diesen IS-Sympathisanten zugange sind? „Wir haben am Donnerstagabend vom Innenministerium die Information erhalten, dass sich der Attentäter von Wien u. a. in zwei Einrichtungen in Wien radikalisiert hat. Eine davon ist eine Moschee“, sagt Raab der TT. Das Kultusamt habe „darauf sofort reagiert. Und diese Moschee im 12. Bezirk wurde umgehend geschlossen. Bei der Einrichtung im 16. Bezirk handelt es sich um einen Verein. Hier wurde die Vereinsauflösung eingeleitet.“ Auf welcher rechtlichen Basis ist das geschehen? „In beiden Einrichtungen wurde die Radikalisierung des Attentäters begünstigt. Die Moschee in Meidling wurde geschlossen, weil sie im Widerspruch zum Islamgesetz steht. Der Verein in Ottakring wird nach dem Vereinsrecht aufgelöst.“ Einst wurden schon Moscheen geschlossen, wegen rechtlichen Einspruchs sind sie wieder offen. Dass dies nun auch der Fall sein wird, glaubt die Ministerin nicht: „Ich bin überzeugt davon, dass die Einrichtungen geschlossen bleiben.“