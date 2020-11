Premier Boris Johnson hofft noch auf Handelspakt mit EU

Der britische Premierminister Boris Johnson hofft, dass sich Brüssel und London in den kommenden Tagen doch noch auf einen Handelspakt nach dem Brexit einigen werden. Falls dies aber nicht gelingen sollte, sei Großbritannien „sehr, sehr gut vorbereitet“, sagte Johnson dem Nachrichtensender Sky News. Er wollte noch am Samstagnachmittag mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einem Telefonat eine Bilanz der bisherigen Verhandlungen ziehen.