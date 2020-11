Anschober deutet weitere Corona-Maßnahmenverschärfungen an

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat am Samstag im Ö1-“Morgenjournal“ eine weitere Verschärfung der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus angedeutet. Solche stehen demnach im Raum, sollten über 850 Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt sein. Aktuell hält man ungefähr bei der Hälfte, der tägliche Zuwachs in diesem Bereich war in jüngster Vergangenheit aber enorm. Am Samstag gab es unterdessen einen neuen Rekord von 8.241 Neuinfektionen.