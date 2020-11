Anschober deutet weitere Corona-Maßnahmenverschärfungen an

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat am Samstag im Ö1-“Morgenjournal“ eine weitere Verschärfung der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus angedeutet. Solche stehen demnach im Raum, sollten über 850 Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt sein. Aktuell hält man ungefähr bei der Hälfte, der tägliche Zuwachs in diesem Bereich war in jüngster Vergangenheit aber enorm. Am Samstag gab es unterdessen einen neuen Rekord von 8.241 Neuinfektionen.

Damit stieg die Zahl der neu registrierten Infektionen pro Tag zum ersten Mal über 8.000. Erstmals seit Beginn der Pandemie wurden mehr als 3.000 Covid-19-Patienten im Spital behandelt. Davon benötigten 432 Menschen intensivmedizinische Versorgung. Die Zahl der Toten stieg am Samstag um 37 auf 1.377 an.

Im Schnitt sind in den vergangenen sieben Tagen täglich 6.042 Neuinfektionen hinzugekommen. Am Samstag gab es laut Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium 57.570 aktiv Infizierte in Österreich. Das sind mehr als beispielsweise St. Pölten Einwohner hat - in der niederösterreichischen Landeshauptstadt leben 55.514 Menschen. Vier Bundesländer meldeten am Samstag mehr als 1.000 Neuinfektionen, in Oberösterreich waren es sogar mehr als 2.200 neue Fälle. Insgesamt 29.810 Testergebnisse wurden in den vergangenen 24 Stunden eingemeldet - mit mehr als 8.200 positiven Ergebnissen lag die Positivrate somit bei rund 28 Prozent.

Die Zahl der bisher in Österreich durchgeführten Tests stieg auf 2,425.825 seit Beginn der Pandemie. Bisher wurden 147.220 Menschen positiv auf SARS-CoV-2 getestet, 88.273 gelten als wieder genesen.

Am Samstag befanden sich insgesamt 3.006 Personen aufgrund einer Covid-19-Erkrankung in krankenhäuslicher Behandlung, 2.574 lagen auf Normalstationen. Auf Intensivstationen mussten 432 Patienten behandelt werden, 421 waren es am Freitag. Seit vergangenem Samstag ist die Zahl der Intensivpatienten um 63 Prozent gestiegen - 265 waren es vor sieben Tagen noch gewesen.

Die meisten Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden wurden mit 2.279 aus Oberösterreich gemeldet, gefolgt von 1.107 in Wien. In Niederösterreich waren es 1.099 und in der Steiermark 1.021. In Tirol kamen 812 Neuinfektionen hinzu, in Salzburg 790. Hierbei handelt es sich allerdings um interne Erhebungen des Landes, nachdem es massive Probleme bei den Labormeldungen ins EMS gibt. Die Testzahlen konnten aus demselben Grund auch nicht vollständig erhoben werden, hieß es seitens der Behörden. Kärnten meldete 457 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden, in Vorarlberg waren es 402 und im Burgenland 274.

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner forderte unterdessen, die Bundesregierung müsse „ihren Blindflug im Corona-Krisenmanagement endlich beenden“. Aktuell entscheide es sich, ob das Infektionsgeschehen eingedämmt werden kann oder nicht. Die Regierung handle aber erst, wenn „Feuer am Dach“ sei, meinte die frühere Gesundheitsministerin. Nun sei es Zeit, unabhängige Experten ans Ruder zu lassen. Diese müssten beurteilen, „ob die Maßnahmen der Bundesregierung ausreichen oder nicht“.