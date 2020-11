Ein Schwerverletzter nach Zimmerbrand in St. Pölten

Ein Zimmerbrand in St. Pölten hat am Freitagabend einen Schwerverletzten gefordert. Der Mann befand sich beim Eintreffen der Rettungskräfte laut Rotes Kreuz-Sprecherin bereits vor dem Gebäude und wies „schwerste Verbrennungen“ auf. Er wurde ins Universitätsklinikum st. Pölten gebracht. Die Flammen waren nach Angaben der Feuerwehr vom Samstag an mehreren Stellen ausgebrochen, was die Brandbekämpfung „äußerst schwierig“ machte. Die Ursache des Feuers war noch unklar.