Tirol Kliniken: Haring ist Favorit als Medizin-Chef

Innsbruck – In zentralen Gesundheitsinstitutionen des Landes stehen in den nächsten Wochen wichtige Personalentscheidungen an bzw. sie wurden zuletzt getroffen: in der Landeskrankenhausholding Tirol Kliniken mit den Landeskrankenhäusern Innsbruck, Hochzirl/Natters sowie Hall und im Landesinstitut für Integrierte Versorgung Tirol.