Tanker vor Küste Westafrikas von Piraten angegriffen

Ein Tanker der dänischen Reederei Torm ist vor der Küste des westafrikanischen Landes Benin von mutmaßlichen Piraten angegriffen worden. Die 20-köpfige Besatzung der „Torm Alexandra“ habe sich bei dem Vorfall am Samstag im Golf von Guinea auf dem Schiff in einen Schutzraum in Sicherheit bringen können, sagte Unternehmenssprecher Joakim Norholm Vasehus der Deutschen Presse-Agentur. Es sei aber unklar, ob die Angreifer noch an Bord seien.