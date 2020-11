Interesse für Österreich dürfte unter Biden schrumpfen

Während sich das Verhältnis zwischen den USA und dem traditionellen und größten europäischen Partner Deutschland in der Amtszeit Donald Trumps massiv abgekühlt hat, haben sich die Beziehungen zwischen Washington und Wien in den vergangenen vier Jahren deutlich intensiviert. Mit der besonderen Aufmerksamkeit der Vereinigten Staaten für die kleine Alpenrepublik könnte es unter dem neuen Präsident Joe Biden möglicherweise bald vorbei sein.

Auch Österreich bemühte sich um symbolische Schritte zu Freundschaftsbekundung. So kündigte die türkis-grüne Regierung in ihrem Arbeitsprogramm einen „Ausbau der Strategischen Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten von Amerika“ an. Dieser Punkt steht an erster Stelle der regionalen Schwerpunkte der österreichischen Außenpolitik, vor Russland.