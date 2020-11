Krawalle bei „Querdenken“-Demo in Leipzig

Bei einer Demonstration der „Querdenker“ in der deutschen Stadt Leipzig ist es am Samstag zu Krawallen gekommen. Rund 20.000 beteiligten sich laut Polizeiangaben an einer Kundgebung gegen Corona-Maßnahmen. Nachdem die Polizei die Kundgebung aufgelöst hatte, weil sie größtenteils gegen die Versammlungsauflagen verstoßen hatten, marschierten Tausende Demonstranten am Samstagabend auf dem Innenstadtring.