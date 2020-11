Suu Kyi stellt sich bei Parlamentswahl in Myanmar Wiederwahl

Bei der Parlamentswahl in Myanmar am Sonntag geht De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi als klare Favoritin für eine weitere Amtszeit ins Rennen. Die Friedensnobelpreisträgerin hatte 2015 einen klaren Sieg errungen. Die versprochenen demokratischen Reformen im früheren Burma sind Beobachtern zufolge aber noch lange nicht erreicht. So ist ein Viertel aller Sitze in den Kammern weiter für das Militär reserviert.