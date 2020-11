Sportler um James und Rapinoe gratulieren Biden und Harris

US-Sportler haben überwiegend positiv auf die Wahl von Joe Biden zum neuen Präsidenten der USA reagiert. In den Sozialen Medien würdigten sie zudem vor allem die designierte Vizepräsidentin Kamala Harris, die erste Frau und Schwarze in diesem Amt. Weltfußballerin Megan Rapinoe dankte der afroamerikanischen Bevölkerung und twitterte: „Thank you Black Women“. Basketball-Superstar LeBron James von Meister Los Angeles Lakers gratulierte Biden und Harris.