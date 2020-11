Unklarheit über Eroberung von Schuschi in Berg-Karabach

Im umkämpften Berg-Karabach hat Aserbaidschan nach Angaben von Präsident Ilham Aliyev die strategisch wichtige Stadt Schuschi eingenommen. „Mit einem großen Gefühl des Stolzes teilte ich mit, dass die Stadt Schuschi von der armenischen Okkupation befreit ist“, sagte Aliyev am Sonntag. Schuschi gilt als Schlüsselstadt. Aus Armenien gab es zunächst keine Bestätigung für den Verlust der Stadt.

Die Behörden in Berg-Karabach hatten selbst mitgeteilt, dass der Verlust von Schuschi (aserbaidschanisch: Susa) letztlich auch eine Niederlage im Kampf um die ganze Region bedeute. „Schuschi gehört uns! Karabach gehört uns!“, sagte Präsident Aliyev Medien in Baku zufolge in einer Rede.

„In Schuschi gehen die Kämpfe weiter. Warten Sie und glauben Sie an unsere Streitkräfte“, teilte der Sprecher des armenischen Verteidigungsministeriums, Arzrun Owannissijan, in Jerewan mit. Berg-Karabach hatte am Sonntag von intensiven Kämpfen berichtet.

Schuschi liegt etwa zehn Kilometer von Stepanakert, der Hauptstadt von Berg-Karabach, entfernt. Aliyev kündigte an, bis zum Ende zu gehen. Er hatte bereits am Samstag von größeren Gebietsgewinnen berichtet.

