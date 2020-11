Juventus trotz Ronaldo-Treffers nur 1:1 bei Lazio

Titelverteidiger Juventus Turin hat am Sonntag in der italienischen Fußball-Meisterschaft den Sprung auf Platz zwei verpasst. Die Turiner kamen nach Führung durch Superstar Cristiano Ronaldo (15.) wegen eines Gegentors in der Nachspielzeit nicht über ein 1:1 bei Lazio Rom hinaus. Felipe Caicedo traf in der 95. Minute. Juventus ist damit nach sieben Runden zwar weiter ungeschlagen, kommt aber nicht an Spitzenreiter AC Milan heran, der am Sonntagabend Hellas Verona empfing.