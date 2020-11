Störaktion in Wien sorgt für Aufsehen und Kritik

In Wien-Josefstadt hat am Sonntagvormittag eine Störaktion nur sechs Tage nach dem Anschlag mit vier Toten in Wien für Aufsehen gesorgt. Der ehemalige PEGIDA-Sprecher und rechte Publizist Georg Immanuel Nagel gab bekannt, für die Störaktion in Wien-Josefstadt verantwortlich zu sein. Er war dort mit einem Auto unterwegs und hatte über einen Lautsprecher Gewehrsalven, Muezzin-Gebetsrufe sowie Parolen gegen Islamisierung abgespielt. Die Polizei leitete Ermittlungen ein.