Störaktion in Wien sorgt für Aufsehen und Kritik

In Wien-Josefstadt hat am Sonntagvormittag eine Störaktion nur sechs Tage nach dem Anschlag mit vier Toten in Wien für Aufsehen gesorgt. Der ehemalige PEGIDA-Sprecher und rechte Publizist Georg Immanuel Nagel gab bekannt, für die Aktion verantwortlich zu sein. Er war mit einem Auto unterwegs und hatte über einen Lautsprecher Gewehrsalven, Muezzin-Gebetsrufe sowie Parolen gegen Islamisierung abgespielt. Die Polizei leitete Ermittlungen ein und entschuldigte sich.

Am Nachmittag entschuldigte sich die Wiener Polizei dafür, die Störaktion nicht vorzeitig beendet zu haben. „Für die Vorfälle in der Josefstadt und des Umstandes, dass die dort stattfindende Kundgebung nicht unmittelbar unterbunden wurde, wollen wir uns als Polizei Wien bei allen Menschen in Wien entschuldigen, insbesondere bei den Menschen, welche durch diese Versammlung verängstigt wurden“, twitterte die Polizei. „Dies hätte so nicht stattfinden dürfen.“