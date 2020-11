Medwedew nach Titel in Paris neue Nummer vier der Welt

Daniil Medwedew hat am Sonntag nach Satzrückstand das Endspiel des letzten Masters-1000-Events des Jahres in Paris-Bercy noch für sich entschieden. Der 24-jährige Russe rang den deutschen US-Open-Finalisten Alexander Zverev nach 2:07 Stunden mit 5:7,6:4,6:1 nieder. Damit überholt Medwedew im ATP-Ranking den derzeit rekonvaleszenten Roger Federer und scheint am Montag unmittelbar hinter Dominic Thiem als Vierter auf. Auf den Österreicher fehlen ihm aber 2.355 Zähler.