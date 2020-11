NED: Protestantische Kirche „Mitschuld“ bei Judenverfolgung

75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges hat die Protestantische Kirche der Niederlande (PKN) eine Mitschuld an der Judenverfolgung bekannt. Der Vorsitzende der PKN, René de Reuver, bat bei einer Gedenkfeier zur Pogromnacht 1938 in Deutschland am Sonntagabend in Amsterdam die jüdische Gemeinschaft um Verzeihung. „Die PKN will jetzt vorbehaltlos anerkennen, dass die Kirche mit den Nährboden bereitet hat, in dem Antisemitismus und Hass gedeihen konnten.“