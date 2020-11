Zehntausende protestieren nach Wahl in Georgien

Die Polizei in Georgien ist gewaltsam gegen die Proteste zehntausender Regierungsgegner vorgegangen. Die Beamten setzten am Sonntag in der Hauptstadt Tiflis Wasserwerfer und Tränengas ohne Vorwarnung ein, wie in Live-Übertragungen des Fernsehens zu sehen war. Die Demonstranten werfen der Regierungspartei Georgischer Traum die Fälschung der Parlamentswahl von Ende Oktober vor, diese bestreitet die Vorwürfe.