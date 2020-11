Bills gewannen NFL-Duell mit Seattle

Die Buffalo Bills haben das mit Spannung erwartete NFL-Duell mit den Seattle Seahawks gewonnen und ihre Ambitionen in dieser Saison unterstrichen. Gegen die mit nur einer Niederlage in die Partie gestarteten Seahawks um Quarterback Russell Wilson holten die Bills am Sonntag ein 44:34 und zementierten damit ihre Führung in der AFC East. Bills-Quarterback Josh Allen kam auf starke 415 geworfene Yards und Pässe zu drei Touchdowns. Einen weiteren Touchdown erlief er selbst.