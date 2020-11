Groß angelegte Razzia bei Muslimbruderschaft

Am Montagfrüh haben Polizisten und Verfassungsschützer Razzien in vier Bundesländern gegen Personen und Vereine durchgeführt, die die Muslimbruderschaft und die Hamas unterstützen sollen. Ermittelt wird gegen über 70 Beschuldigte, 60 Wohnungen, Häuser sowie Geschäfts- und Vereinsräumlichkeiten wurden durchsucht, teilte die Staatsanwaltschaft Graz mit. In der Folge wurden 30 Personen festgesetzt. Eine Verbindung mit dem Terroranschlag in Wien soll es nicht geben.