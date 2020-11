Sechs Salzburg-Teamspieler Corona-positiv

Sechs für diverse Nationalteams einberufene Spieler von Fußball-Meister Red Bull Salzburg haben einen positiven Corona-Test abgeliefert. Wie die „Bullen“ am Montag mitteilten, habe eine extra für diese Gruppe durchgeführte Testreihe dieses Resultat geliefert, über das der Club am Sonntagabend in Kenntnis gesetzt worden sei. Vorerst seien alle Nationalteamabstellungen abgesagt worden. Die Betroffenen seien aktuell ohne Symptome und haben sich bereits in Quarantäne begeben.