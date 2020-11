Schuschi eingenommen: Aserbaidschan rückt in Berg-Karabach vor

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev präsentierte sich schon am Sonntag in Siegerpose zur Einnahme von Schuschi.

Eriwan, Baku – Nach der Eroberung der wichtigen Stadt Schuschi durch Aserbaidschan fürchtet die Konfliktregion Berg-Karabach eine Niederlage in dem jahrzehntelangen Territorialstreit. Die Stadt sei nicht mehr unter der Kontrolle von Berg-Karabach, räumt der Sprecher des Anführers der Region, Wagram Pogossjan, am Montag ein. Bereits am Sonntag hatte der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev in der Hauptstadt Baku die Eroberung der Stadt verkündet.