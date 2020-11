Wenn er nicht mehr aufhört: Chronischer Husten bei Kindern hat viele Ursachen

Für ein Husten in der Öffentlichkeit erntet man aktuell böse Blicke. Viele Menschen versuchen den explosionsartigen Luftausstoß daher zu unterdrücken. Dabei ist Husten etwas ganz Natürliches – bei Erwachsenen als auch Kindern, wie Anna Zschocke von der Kinderpneumologie der Universitätsklinik Innsbruck erklärt: „Hus­ten ist ein ganz normaler Prozess, der zur Reinigung der Atemwege dient. Über kleine Flimmerhärchen (befinden sich an der Innenwand der Bronchien, Anm.) wird Schmutz, der aus der Luft aufgenommen wird, herausgefiltert und gemeinsam mit Schleim von ganz unten aus der Lunge nach oben bewegt. Wenn der Schleim in der Luftröhre ankommt, husten wir ihn raus.“ Bis zu 30-mal am Tag erfolgt dieser Prozess – oft passiert das im Unterbewusstsein und wird gar nicht mehr wahrgenommen.