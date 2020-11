Soldat in Russland erschießt drei Kameraden

Ein junger Soldat soll auf einem russischen Militärgelände im Gebiet Woronesch mindestens drei seiner Kameraden erschossen haben. Das teilten die Behörden in der Stadt rund 500 Kilometer südlich von Moskau am Montag mit. Demnach soll der Wehrdienstleistende gegen fünf Uhr morgens einem Offizier eine Pistole entrissen und dann geschossen haben. Die Suche nach dem mutmaßlichen Täter dauert an.