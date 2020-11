Estnischer Innenminister stolpert über Trump-Theorie

Der estnische Innenminister Mart Helme ist am Montag zurückgetreten. Er, sein Sohn Martin und der Europa-Abgeordnete Jaak Madison hatten am Sonntag in einer Radio-Talkshow behauptet, die US-Wahlen seien manipuliert und Joe Biden vom „Deep State“ gewählt worden. Darüber hinaus hatte Helme Joe Biden und seine Frau als „korrupte Charaktere“ bezeichnet.