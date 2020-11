Erste Feuerwehrfrau der Berufsfeuerwehr wird Baumeisterin

Innsbruck – Die erste Frau bei der Innsbrucker Berufsfeuerwehr hat den Dienst quittiert. Nach sechs Jahren in der Brandsicherheitswache in der Hunoldstraße absolviert die Unterländerin jetzt eine Ausbildung zur Baumeisterin. Sehr zum Bedauern der ehemaligen Kollegen – die 29-Jährige hat sich bei Tirols einziger professioneller Feuerwehr einen guten Ruf erarbeitet. Unstimmigkeiten habe es in all den Jahren keine gegeben.