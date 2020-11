Oö. Anti-Terror-Paket mit Forderungen an den Bund

Die oberösterreichische ÖVP hat am Montag Details zu dem gemeinsam mit der FPÖ geplanten Anti-Terror-Paket präsentiert. Es handelt sich um Forderungen, die sich allesamt an den Bund richten. U.a. geht es um den Entzug der Staatsbürgerschaft für Unterstützer terroristischer Vereinigungen. Am Donnerstag soll der Zehn-Punkte-Plan dem Landtag zur Abstimmung vorgelegt werden.