Mitarbeiter illegal beschäftigt: 177.100 Euro Strafe für Gustav Kuhn

Markus Sint, Landtagsabgeordneter der oppositionellen Liste Fritz, will trotzdem sicherstellen, dass zur Begleichung des Strafbescheids keine Landesförderungen verwendet wurden. Das wäre „ein Schlag ins Gesicht der Tiroler Steuerzahler“, so Sint gestern. Im November-Landtag will er eine entsprechende Anfrage an Landeshauptmann Günther Platter und Landesrätin Palfrader einbringen. Zudem fordert er einen Stopp aller Landesförderungen für die Festspiele.