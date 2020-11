Biden zu Impfstoff-Fortschritt: Noch Monate bis Sieg

Der künftige US-Präsident Joe Biden hat die Fortschritte beim Corona-Impfstoff der Firmen Biontech und Pfizer begrüßt. Zugleich wies er aber auch darauf hin, dass ein Sieg gegen das Virus noch weit entfernt sei. Es würden noch Monate vergehen, bis in den USA in großem Stil geimpft werden könne, sagte Biden am Montag. Vorgestellt hat Biden unterdessen seinen Expertenrat zur Eindämmung der Corona-Pandemie.