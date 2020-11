Saisonfinale mit dem Bentley Continental GTC

Ein lauer Herbsttag am Reschensee: In weniger als 20 Sekunden öffnet sich das Verdeck des Bentley Continental GT Convertible vollautomatisch.

Graun im Vinschgau — In vielerlei Hinsicht mag der Herbst in diesem Jahr Unangenehmes mit sich bringen — aber am Wetter kann es nicht liegen. Zumeist lieferten Oktober und der bisherige November viel Sonnenschein und milde Temperaturen — was sich im Straßenbild in Tirol immer wieder niederschlägt: Jung und Alt waren ab und zu unterwegs mit T-Shirts oder gar mit kurzen Hosen. Aber oben ohne — das trauten sich offiziell nur jene, die sich ein Cabriolet leisten oder leihen konnten.