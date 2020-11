Fiat Tipo nun auch als Crossover

Wien – Mit der aktuell angebotenen Tipo-Generation ist Fiat in den vergangenen vier Jahren ganz gut gefahren: Die Italiener verkauften von den drei Karosserievarianten – Fünftürer, Limousine und Kombi – weltweit rund 670.000 Einheiten. Nun steht eine Überarbeitung an, die zahlreiche Neuerungen und interessanterweise auch eine vierte Karosserievariante mit sich bringt: einen Crossover. Er hebt sich beispielsweise vom Standard-Fünftürer mit mehr Bodenfreiheit ab (plus vier Zentimeter), die Dachlinie ist gar sieben Zentimeter höher ausgeführt. Dafür gibt es eine höhere Sitzposition, folglich ein bequemeres Ein- und Aussteigen. Weitere Merkmale des Tipo Cross sind Kunststoff-Beplankungen entlang der Radhäuser und der Seitenschweller, ein angedeuteter Unterfahrschutz, verbreiterte Kotflügel und markante Stoßfänger. Ab Werk verbaut Fiat eine Dachreling (wie sonst beim Kombi).