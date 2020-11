Swace: Suzukis neuer Kompaktkombi

Den Kombi Swace bieten heimische Suzuki-Händler ab 29.490 Euro in der Ausstattung Shine an.

Salzburg – Die Kooperation mit dem großen japanischen Konkurrenten Toyota entfaltet sich in vollen Zügen: Nach dem Marktstart des Kompakt-SUV Across, einem Ableger des RAV4, legt Suzuki im nächsten Monat nach: Dann rollt der Swace zu den heimischen Händlern. Bei diesem Modell handelt es sich um einen Kompaktkombi, der im Prinzip die technische Basis des RAV4, des Across, des Prius und des Corolla in Beschlag nimmt.