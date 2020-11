Erstmals mehr als zehn Millionen Corona-Infektionen in USA

Die USA durchbrechen nach Zählung der Nachrichtenagentur Reuters als erste Nation die Marke von zehn Millionen Corona-Infektionen. Allein in den letzten zehn Tagen verzeichneten die Vereinigten Staaten rund eine Million Fälle, die höchste Infektionsrate seit dem ersten Fall im Bundesstaat Washington. Mehr als 237.000 Amerikaner sind an Covid-19 gestorben. Insgesamt sind weltweit inzwischen mehr als 50 Millionen Menschen infiziert worden und mehr als 1,25​ Millionen gestorben.

In Brasilien stieg die Zahl der bekannten Infektionen unterdessen um 10.554 auf insgesamt mehr als 5,66 Millionen. Das Gesundheitsministerium gab zudem 128 weitere Todesfälle bekannt. Im Zusammenhang mit dem Virus sind demnach in dem lateinamerikanischen Land offiziellen Angaben zufolge 161.397 Menschen gestorben.

Die Gesundheitsämter in Deutschland vermeldeten 13.363 neue Corona-Infektionen. Das sind rund 2.650 Fälle weniger als am Sonntag, wie aus Angaben des RKI vom Montag hervorgeht. An Montagen sind die erfassten Fallzahlen aber meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Am vergangenen Montag war die Zahl gemeldeter Neuinfektionen bei 12.097 gelegen.