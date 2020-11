Erster Dornbirn-Sieg gegen Klagenfurt seit Jänner 2018

Der KAC hat in der ICE Hockey League nach dreiwöchiger Corona-Pause eine Heimniederlage gegen Nachzügler Dornbirn bezogen. Der Rekordmeister glich am Montag zwar einen 1:3-Rückstand noch zum 3:3 aus, nach torloser Verlängerungen setzten sich aber die Dornbirner im Penaltyschießen durch und feierten den ersten Erfolg gegen die Klagenfurter seit Jänner 2018 bzw. neun Niederlagen in Serie.