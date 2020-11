Biden baute Vorsprung in Georgia weiter aus

In Georgia gibt es noch keinen erklärten Sieger. Damit können sowohl Trump als auch Biden die 16 Elektoren des Südstaates, der zuletzt im Jahr 1992 mehrheitlich einen demokratischen Politiker bei einer Präsidentschaftswahl gewählt hatte, gewinnen. Biden hat aber bereits die absolute Mehrheit der Wahlmännerstimmen sicher, nachdem er am Samstagvormittag zum Sieger im Staat Pennsylvania ausgerufen worden war.

Während zahlreiche internationale Politiker Biden bereits gratulierten, weigert sich Trump, seine Niederlage einzugestehen. Vielmehr zeichnete er auch am Montag in einer Reihe von Tweets Siegesszenarien und erhob neuerlich pauschale Betrugsvorwürfe. Unter anderem schrieb er: „Georgia wird ein großer präsidentieller Sieg sein, so wie schon in der Wahlnacht.“