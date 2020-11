Einigung auf Waffenruhe in Konflikt um Berg-Karabach

Im Konflikt um die Südkaukasus-Region Berg-Karabach haben sich die Staatschefs von Armenien und Aserbaidschan auf eine Waffenruhe unter Vermittlung des russischen Präsidenten Wladimir Putin verständigt. Alle Kampfhandlungen sollten demnach um 1.00 Uhr Ortszeit (22.00 Uhr MEZ) eingestellt werden. Das teilte der Kreml in der russischen Hauptstadt Moskau in der Nacht auf Dienstag der Agentur Interfax zufolge mit.

Der armenische Premierminister Nikol Paschinian sprach von einer „sehr, sehr schweren Entscheidung“. „Der Text ist für mich persönlich und für unser Volk schmerzhaft“, schrieb Paschinian bei Facebook. Er habe sich aber nach reiflicher Überlegung und Analyse der Lage für eine Unterzeichnung entschieden, schrieb Paschinian. Beobachter werteten das als Kapitulation. In Armenien brachen spontane Proteste gegen die Vereinbarung aus. Demonstranten beschimpften Paschinian als Verräter und stürmten und verwüsteten seinen Regierungssitz.

Die Gefechte in Berg-Karabach dauern bereits seit Ende September an. Die Zahl der Getöteten aufseiten Berg-Karabachs war am Montag um 44 auf 1.221 gestiegen, wie die Behörden mitteilten. Baku macht wegen der Zensurbestimmungen während des Kriegszustands keine Angaben zu Verlusten bei den Streitkräften.