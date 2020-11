Weiter unbesetzte Stellen: Ärztenotstand in Landeck dauert an

„Wenn man einen niedergelassenen Arzt braucht, ist Ärger garantiert“, wissen Landecker Patienten. In der 7800-Einwohner-Stadt ordinieren zwei Allgemeinmediziner mit Kassenvertrag. Viele weichen daher zu Ärzten in den Nachbardörfern aus.

Nachdem persönliches Anwerben von Ärzten sowie eine Marketing-Initiative der Stadt im Frühjahr ohne Erfolg blieben, taucht jetzt eine neue Idee auf. „Meines Wissens wird in Landeck ein Gesundheitszentrum gebaut. Dort könnte ein Primärversorgungszentrum (PVZ) eingerichtet werden“, schlägt Kammerdirektor Atzl vor. Wenn alle Partner an einem Strang ziehen, sieht die Kammer gute Chancen auf ein derartiges Projekt, das es in anderen Bundesländern bereits gibt, nicht aber in Tirol.