Wie Thiem auf der Baustelle Damen-Tennis aushelfen soll

Julia Grabher musste gestern mit einer Knöchelverletzung in Linz aufgeben, heute spielt Barbara Haas. © APA

Von Roman Stelzl

Linz –Um das Problem zu erklären, fängt man am besten damit an, zu erklären, wieso es überhaupt ein Problem gibt: 1999 – das Jahr, in dem die Tirolerin Barbara Schett-Eagle Nummer sieben der Tennis-Weltrangliste war – tauchten drei Österreicherinnen in den Top 50 auf. Drei Jahre davor, 1996, waren es sogar vier. Und auch noch 2010 tummelte sich ein Quartett in den Top 100 – all die Jahre zumeist mit einem Zugpferd vorneweg.

Nun zur Gegenwart: Das letzte Mal, dass eine Österreicherin in den Top 100 gereiht war, war im Jänner 2015, als die zurückgetretene Yvonne Meusburger im Ranking aufschien. Aktuell taucht die seit Jahren hoffnungsvolle Barbara Haas, die heute beim Upper Austria Ladies in Linz aufschlägt, als Österreichs Nummer eins auf Rang 143 auf. Julia Grabher (so wie Haas 24 Jahre alt), die gestern in Linz gegen Sofia Cirstea (ROM) beim Stand von 3:2 wegen einer Knöchelverletzung aufgab, ist als 225. eine von zwei (!) ÖTV-Spielerinnen in den Top 500.

Das Problem war lange Zeit auch mediales Thema, doch weil trotz vieler Ansätze wenig rauskam, schlummerte das Sujet mehr und mehr ein und mit ihm hierzulande auch das Interesse am internationalen Damen-Tennis. „Umso wichtiger sind Turniere im eigenen Land wie in Linz, wo die Mädchen sehen, wie gespielt wird“, sagt Schett-Eagle, die gerade in einem australischen Hotel eine zweiwöchige Quarantäne nach ihrer Rückreise nach Down Under absitzt.

TT-ePaper gratis lesen Die Zeitung kostenlos digital abrufen, das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt testen Ich bin bereits Abonnent

Die Innsbruckerin ortet drei große Probleme: „Erstens ist es ein sehr schwieriger Weg, nach vorne zu kommen, der viele abschreckt. Zweitens wollen viele nicht so viel investieren, du musst da extrem hart arbeiten. Drittens ist es eine ganz teure Geschichte.“

Doch nie war die Zeit für Besserung so gut wie jetzt. Der Hype um Dominic Thiem treibt auch begeisterte Mädchen auf die Plätze. Dazu macht sich die erst kürzlich gegründete private Initiative Austrian Tennis Commitee (ATC) unter Wolfgang Thiem samt starker Finanzspritze daran, das Damen-Tennis auf Vordermann zu bringen. Keine Geringere als die 30-jährige Lettin Anastasija Sevastova, ehemals Nummer elf der Welt, konnte samt österreichischem Trainer Roland Schmidt für das Damenprojekt gewonnen werden.