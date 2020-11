Bürgermeister-Nachfolge: Rothbacher als Favoritin in Polling

Polling – Am heutigen Mittwoch entscheidet der Pollinger Gemeinderat über die Nachfolge von Langzeit­bürgermeister Gottlieb Jäger (Allgemeine Bürgerliste Polling). Jäger, der seit 1998 das politische Geschehen in der Salzstraßen-Gemeinde geprägt hatte, hat kürzlich ja seinen Amtsverzicht erklärt.

Die nächsten regulären Bürgermeister- und Gemeinde­ratswahlen stehen in Tirol bereits 2022 an. Wer bis dahin in Polling das Bürgermeisteramt bekleidet, bestimmen daher nicht die Wähler, sondern die Gemeinderäte.