L76-Totalsperre in Landeck: „Das war ein Schock für die Bevölkerung“

Bei Bock lief am Montag das Telefon heiß. Er selbst findet die lange Dauer „happig“, Ziel müsse sein, „so früh wie möglich wieder aufzumachen“. Gleichzeitig habe er auch Verständnis: „Man kann dort kaum jemanden arbeiten lassen, geschweige denn durchfahren“, weist er auf die gefährliche Situation am Berg hin, die zur Verlängerung der Sperre geführt hat. Er will nun schauen, wie man die Unternehmen unterstützen kann. Auch der amtierende Landecker Stadtchef Thomas Hittler will sich für einen Konjunkturimpuls einsetzen.