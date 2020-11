Trumps Partei spielt vorerst mit und lässt Betrugsvorwürfe stehen

Washington – Eine Woche nach dem Wahltag in den USA liegt der zum Sieger ausgerufene Demokrat Joe Biden in der Auszählung weiterhin klar voran. Auch gibt es weiterhin keinen Beleg für Wahlbetrug – schon gar nicht in einer Größenordnung, die das Ergebnis auf den Kopf stellen würde. Dennoch hält Präsident Donald Trump an seinen Vorwürfen fest. In einem Spenden-Bittbrief an seine Anhänger behauptete er gestern erneut, dass die „radikale Linke“ versuche, die Wahl mithilfe von illegalen und späten Stimmen zu stehlen. Auf Twitter schrieb er: „Wir werden gewinnen.“