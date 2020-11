Gemeinnütziges Angebot: Eine mobile Pflege für sechs Orte

Dazu haben nun die Gemeinden Jenbach, Buch in Tirol, Wiesing, Eben am Achensee, Achenkirch und Steinberg am Rofan die notwendigen Verträge unterzeichnet. Als neue Geschäftsführerin wurd­e Johanna Rieser bestellt. Sie leitete bisher den Sozialsprengel Jenbach-Wiesing-Buch. Die dortigen Mitarbeiter und auch jene aus dem Sozialsprengel Achental werden in die neue Gesellschaft übernommen.