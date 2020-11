Deutlich über EU-Schnitt: Österreich schöpft Regionaltopf voll aus

Wien, Brüssel – Österreich hat die EU-Regionalförderung in der Periode 2014 bis 2020 in Höhe von 536 Millionen Euro bereits zu fast neun Zehnteln ausgeschöpft. 1342 Projekte haben seit 2014 Förderzusagen aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) bekommen, wie die Verwaltungsbehörde des EFRE-Programms „Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“ (IWB) bei der Geschäftsstelle der Österreichischen Raumordnungskonferenz in Wien mitteilte.