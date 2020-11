Projekt "Robotics" in der Schule: Mit Robotern Neugier übernehmen

Julia (l.) und Sarah besuchen die erste Klasse Mittelschule und haben viel Spaß an den „Robotics“.

Defereggen, Kals – Das war eine Schulwoche, die die Kinder der vier Deferegger Schulen nicht so schnell vergessen werden: An drei Tagen stand das Projekt „Robotics“ auf dem Stundenplan. Beteiligt waren die Dritt- und Viertklassler der Volksschulen Hopfgarten, St. Veit und St. Jakob sowie die Erst- und Zweitklassler der Mittelschule Defereggental. An die 100 Buben und Mädchen durften mit speziellen Lego-Bausätzen experimentieren, eigene Fahrzeuge oder kleine Männchen daraus bauen, diese programmieren und sie dann über Tablets fernsteuern.